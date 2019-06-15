Украина стала чемпионом мира!

15 июня 2019, 21:11

Национальная сборная Украины одолела в финале ЧМ-2019 Южную Корею.

Украина стала золотой
Украина стала золотой / УЕФА

Молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче сверстников из Южной Кореи.

Дорога к решающему поединку была непростой. Украина, выиграв свою группу, затем одолела Панаму, Колумбию и Италию. Корейцы финишировали в своей группе вторыми, но потом оказались сильнее Японии, Сенегала и Эквадора.

Начало матча было шокирующим для Украины. Уже на пятой минуте она проигрывала - Ким Се Ун был сбит Бескаравайным в нашей штрафной, что привело к пенальти. Лунин не смог выручить после удара Ли Кан Ина. После пропущенного гола украинцы полностью завладели инициативой и делали все, чтобы спасти матч. И на 34-й минуте своего добились. Супряга четко разобрался в штрафной соперника и расстрелял ворота.

Украинская сборная проявила характер
Украинская сборная проявила характер / УЕФА

Во втором тайме Украина закрепила успех и еще дважды расписалась в воротах соперника. В начале второй половины снова не обошлось без гола. Правда, на этот раз ситуация развернулась в другую сторону - вперед вышла сборная Украины. Супряга проскочил мимо двух защитников, откликнувшись на передачу Конопли, и реализовал выход один на один - 2:1.

Корее не оставалось ничего другого, как пойти вперед. Особую опасность таили стандарты и навесы с флангов. В одном из эпизодов блестяще проявил себя Лунин, отразивший мяч, летевший под перекладину. А на 89-й минуте наступила развязка. Цитаишвили подхватил мяч на своей половине поля, рывком ворвался в штрафную и положил мяч под дальнюю штангу - 3:1!

Чемпионат Мира 2019. Финал

Украина - Южная Корея - 3:1 (1:1)

Украина (U-20): Лунин; Бескоровайный; Бондарь; Конопля; Сафронов; Корниенко; Хахлев (Чех, 56); Дришлюк; Булеца (Кащук, 88); Супряга (Сикан, 62); Цитаишвили

Южная Корея: Ли Гванен; Хван Таэхен; Ли Джисол; Ким Хьюнву; Ким Сеюн (Ум Вонсанг, 46); Чой Джун (Ли Гюхек, 80); Чо Енгвук (Йон Седжин, 63); Ким Чжунмин; Ли Джэик; Ли Каньин; О Сехун

Голы: Ли Каньин, 5 (с пенальти) (0:1); Супряга, 34 (1:1); Супряга, 52 (2:1); Цитаишвили, 89 (3:1)

Предупреждения: Конопля (86) - Ким Хьюнву (33); Ли Джэик (55); О Сехун (79)

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