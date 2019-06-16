Гловацки оспорит результат боя с Бриедисом

16 июня 2019, 17:43

Польский боксер готов судиться, чтобы доказать свою правоту.

Кшиштоф Гловацки настроен решительно
Кшиштоф Гловацки настроен решительно / RingSide24

Польский боксер Кшиштоф Гловацки опротестует результат полуфинального боя серии WBSS против латыша Майриса Бриедиса. Причиной этому - удар Бриедиса во время боя локтем в лицо.

"Я готов идти до последнего. Возможно Майрис перепутал правила бокса, или подумал, что это ММА. Это позор, когда такое происходит в ринге. Я даже готов судиться, чтобы на моем примере больше таких вещей в боксе не происходило", - сказал Гловацки польским журналистам.

Напомним, что в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии латвийский боксер Майрис Бриедис победил нокаутом поляка Кшиштофа Гловацки и стал финалистом турнира. Сразу после завершения боя латвийский боксер сделал предложение своей девушке.

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ММА WBSS новости спорта Новости бокса Майрис Бриедис Кшиштоф Гловацки
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