Бриедис после победы сделал предложение своей девушке

Майрис Бриедис / WBSS

Латвийский боксер Майрис Бриедис (26–1, 19 KO) вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, победив поляка Кшиштофа Гловацки (31–2, 19 KO).

Полуфинальный бой в тяжелой весовой категории состоялся в Риге. Во втором раунде Бриедис обрушил шквал ударов на своего соперника, и лишь гонг спас того от нокаута. В третьем раунде латвийский боксер уверенно завершил поединок техническим нокаутом, завоевав пояс чемпиона мира по версии WBO.

Сразу после боя Майрис сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.