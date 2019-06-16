Бриедис после победы сделал предложение своей девушке

16 июня 2019, 15:40

Латвийский боксер сделал предложение прямо в ринге.

Майрис Бриедис
Майрис Бриедис / WBSS

Латвийский боксер Майрис Бриедис (26–1, 19 KO) вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, победив поляка Кшиштофа Гловацки (31–2, 19 KO).

Полуфинальный бой в тяжелой весовой категории состоялся в Риге. Во втором раунде Бриедис обрушил шквал ударов на своего соперника, и лишь гонг спас того от нокаута. В третьем раунде латвийский боксер уверенно завершил поединок техническим нокаутом, завоевав пояс чемпиона мира по версии WBO.

Сразу после боя Майрис сделал предложение своей девушке. Она ответила согласием.

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WBSS новости спорта Майрис Бриедис Кшиштоф Гловацки
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