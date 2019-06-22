Российская спортсменка погибла во время тренировки

Ольгу Штанько насмерть сбило авто / vgae.ru

14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.

Авария произошла на трассе в Оренбургской области. По информации РИА Новости, группа велогонщиков в сопровождении тренера и специальной автомашины с мигалками ехала по трассе, соблюдая правила. Во время разворота группы автомобиль Lada, за рулем которого находился 38-летний мужчина, наехал на велосипедистку, в результате чего она погибла на месте.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, что ранее 17-летний российский биатлонист найден мертвым в крымских горах.