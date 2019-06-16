Российский спортсмен погиб на сборах в Крыму

Артемий Хасанкаев погиб в Крыму / Сайт биатлонистов России

В субботу, 15 июня, 17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев отошел от туристической группы, имея при себе только лыжные палки, и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert.

В тот же день на сайте МЧС России появилось сообщение о поисках биатлониста. Были задействованы кинологи. Сегодня, 16 июня, Хасанкаева удалось обнаружить в крымских горах. К приходу спасателей он был мертв. Что стало причиной гибели молодого спортсмена, не сообщается.

Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России.Принимал участие на чемпионате мира среди юниоров — 2019 в Осрбли (Словакия). В юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) в минувшем сезоне Хасанкаев занял третью строку.

Напомним, что недавно в США был застрелен известный российский сноубордист Дмитрий Кольцов.