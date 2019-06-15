В США застрелили известного российского спортсмена

Дмитрий Кольцов убит в США / Скриншот видео VideonewsXsport/YouTube

31-летний российский сноубордист Дмитрий Кольцов был убит в Лос-Анджелесе. Убийцей оказался 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, сообщает Los Angeles Times. По версии следствия, преступник открыл огонь, когда спортсмен вместе с еще одним человеком сидели в автомобиле.

Нельсон уже задержан. Преступника также обвиняют в грабежах заправки и супермаркета, которые произошли в один день с убийством. Теперь ему грозит смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

В группе любителей скейтбординга в социальной сети ВКонтакте сообщается, что начат сбор денег, которые пойдут на решение юридических проблем и перевозку тела в Москву.

Дмитрий Кольцов был участником сборной России по сноуборду. В 2010 году он получил бронзу на чемпионе РФ в дисциплине биг-эйр, в 2012 — завоевал серебро на Открытом чемпионате Швейцарии по сноуборду в дисциплине хай-пайп.

Напомним, что недавно была убита жена известного российского хоккейного тренера Максима Соколова.