Убита жена известного российского хоккеиста

Супругу Максима Соколова нашли убитой / СКА

Супруга бывшего вратаря питерского СКА и сборной России Максима Соколова убита под Петербургом, сообщает Nevasport.

К произошедшему причастен старший сын тренера - 18-летний голкипер СКА-1946, которого также зовут Максим. Он набросился на мать, убил ее, а затем пытался покончить с собой. Младший сын Соколова выбежал из коттеджа и сразу бросился к соседям. Он кричал, что его старший брат сошел с ума и убивает маму. Все вместе кинулись обратно и увидели на полу прихожей лежащее тело супруги Максима Соколова, а рядом - истекающего кровью его старшего сына.

Арсений, увидев мертвую мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима в грудь. Тот выжил, и сейчас находится в реанимации.

Максим Соколов-младший - главный подозреваемый в убийстве / КХЛ

47-летний Максим Соколов-старший - чемпион России 2004 года и обладатель Кубка Европейских чемпионов 2005 года, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине и победитель Евротура. Сейчас работает тренером вратарей в СКА.

Максим и Ирина Соколовы прожили вместе 20 лет, оба сына - родные. Последние годы погибшая занималась воспитанием детей. По образованию она была психологом. Между супругами давно были напряженные отношения. С 2017 года они жили раздельно.