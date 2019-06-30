Известный украинский футболист перешел в итальянский клуб

Евгений Шахов стал игроком Лечче / ФК ПАОК

Экс-полузащитник Днепра Евгений Шахов продолжит карьеру в итальянской Серии А.

Лечче подписал с украинцем двухлетний контракт с опцией продления еще на год.

Шахов достался итальянскому клубу абсолютно бесплатно, ведь его соглашение с греческим клубом ПАОК истекло в июне.

В минувшем сезоне Шахов выиграл Кубок и чемпионат Греции. На его счету 5 голов и 2 ассиста в 40 матчах.

Напомним, что в 90-е годы в Лечче уже выступал один украинец - цвета команды защищал форвард донецкого Шахтера Сергей Ателькин.

Недавно Евгения Хачериди также попросили "на выход" из греческого ПАОКа.