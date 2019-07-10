Карпаты арендовали звездного новичка

Абукар Мохамед - новичок львовского клуба / Карпаты

Львовские Карпаты взяли в аренду у Лацио 20-летнего центрального полузащитника Абукара Мохамеда. Соглашение рассчитано на год с правом выкупа.

Мохамед игрок молодежной сборной Финляндии, хоть родился в столице Сомали, городе Могадишо. Вместе с семьей переехал в финский Тампере в трехлетнем возрасте. Начал заниматься футболом в ТБО (Тампере), где и дебютировал на юношеском уровне. В 2016-м году стал игроком другого финского клуба ТПС. В начале 2017 года подписал контракт с римским Лацио. Выступал за юношескую команду римлян, несколько раз попадал в заявку на матчи Серии А.

Мохамед неоднократно вызывался в сборную Финляндии разного возраста, в том числе юношескую и молодежную.

Напомним, недавно игроком Карпат стал футболист сборной Люксембурга Марвин Мартинс.