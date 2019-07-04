Карпаты подписали звездного новичка

Марвин Мартинс стал игроком Карпат / ФК Прогресс

Львовские Карпаты объявили о подписании контракта с игроком сборной Люксембурга Марвином Мартинсом. 24-летний защитник присоединился к команде на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года.

Мартинс начал профессиональную карьеру в Женессе из Люксембурга. Прошлым летом он перешел в Прогрес.

В прошлом сезоне Мартинс сыграл 34 матча за Прогресс во всех турнирах, забил 3 гола и сделал столько же голевых передач.

На счету защитника 4 матча за сборную Люксембурга, последний – против Украины во Львове (0:1).

Напомним, Карпаты сумели сохранить место в УПЛ победив в переходных матчах луцкую Волынь.