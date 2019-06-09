Карпаты сохранили место в УПЛ

ФК Карпаты / Официальный сайт

Матч Волыни и Карпат в Луцке определил последнюю команду, которая завоевала право сыграть в следующем сезоне в украинской Премьер-лиге. И как не стремились к заветной цели хозяева, победу в этом поединке праздновали львовяне.

Счет был открыт на 37-й минуте, когда Карпаты заработали штрафной в 20-ти метрах от ворот. Клец шикарным ударом направил мяч в девятку ворот - без шансов для Недилько.

Впрочем, на перерыв команды ушли при ничейном результате. На 42-й минуте Цюпа навесил слева, и Кожанов головой пробил в нижний угол - 1:1.

Во втором тайме гости полностью отдали инициативу сопернику и играли по счету, который их устраивал. На 70-й минуте Симинин срубил Мякушко. Бесспорная красная карточка - Волынь осталась в меньшинстве.

Вопрос о победителе в этом противостоянии был снят на 82-й минуте, когда Клец вынудил Болденкова сфолить в своей штрафной. Понде с пенальти был точен - 1:2. Окончательный счет в матче установил Мирошниченко, завершивший контратаку гостей.

Львовяне заслуженно победили и сохранили прописку в Премьер-лиге, а Волынь минимум на год задержится в Первой лиге.

Напомним, что в другом матче за сохранение прописки в УПЛ разгорелся скандал.

УПЛ. Переходной матч

Волынь - Карпаты - 1:3 (1:1)

Волынь: Недилько; Болденков; Цюпа; Климец; Неплях (Козьбан, 91); Симинин; Бартулович (Петько, 71); Кожанов; Курко; Хагназари; Волошинович (Богомаз, 85)

Карпаты: Кучинский; Мегремич; Онгла; Мирошниченко; Ковтун; Федецкий; Клец; Мякушко; Ди Франко (Бусько, 75); Гуцуляк; Понде (Дебелко, 85)

Голы: Клец, 37 (0:1); Кожанов, 42 (1:1); Понде, 82 (пенальти) (1:2); Мирошниченко, 95 (1:3)

Предупреждения: Петько (84); Богомаз (94)

Удаления: Симинин (70).