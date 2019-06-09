"Позор! Горите в аду!": после вылета Черноморца фанаты устроили беспорядки

9 июня 2019, 06:42

Болельщики одесского клуба прорвались на поле сразу после финального свистка.

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УПЛ / Football.ua

Скандалом завершился матч за сохранение прописки в УПЛ, в котором одесский Черноморец сенсационно проиграл коваливскому Колосу со счетом 2:0.

Этот матч вызвал настоящий ажиотаж у местного населения Коваливки. Посмотреть решающую игру пришли едва ли не все жители села. Зрители расположились не только на трибунах, а в несколько рядов вдоль поля и даже за воротами.

Первый матч в Одессе этих соперников завершился нулевой ничьей, поэтому шансы команд на общий успех расценивались как равные. Уверенная игра хозяев и дубль Виталия Гавриша отправил одесситов в Первую лигу. 

Как стало известно Главреду, сразу после матча фанаты гостей устроили массовые беспорядки. Болельщики недовольные результатом встречи начали выбегать на поле. Их сдерживали работники полиции и стюарды.

После окончания матча часть болельщиков пошла к клубному автобусу Черноморца и скандировала там: "Позор! Горите в аду!" Болельщики даже заблокировали выезд автобуса, и только с помощью полиции гости сумели покинуть стадион.

Напомним, до сих пор неизвестна судьба еще одного участника УПЛ - донецкого Олимпика.

Между тем, донецкий клуб не согласен с таким решение и выступил с официальным заявлением.

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