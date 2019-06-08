Олимпик начал войну с Украинской ассоциацией футбола

Олимпик / Сегодня

Украинская ассоциация футбола отклонила апелляцию донецкого Олимпика и отказала клубу в выдаче лицензии для участия в Премьер-лиге на следующий сезон.

Донецкий клуб моментально отреагировал на эту новость, опубликовав открытое письмо, в котором обвинил УАФ и главу Комитета по этике и честной игре Франческо Баранку.

"Более двух лет продолжается уничтожение ФК Олимпик чиновниками бывшей Федерации футбола Украины (ныне Украинская ассоциация футбола).

Несмотря на очевидные подтасовки и фальсификации материалов со стороны Комитета Этики и Честной Игры под руководством, так называемого футбольного прокурора Франческо Баранки, Апелляционный комитет ФФУ 06.06.2019 года по результатам рассмотрения заявления ФК Олимпик вынес обвинительное решение, отстранив клуб и шестерых молодых футболистов от дела их жизни – профессионального футбола.

А началась эта история весной 2017 года, когда Баранка в приказном порядке начал требовать от молодых футболистов ФК Олимпик признания в нарушении принципов честной игры в матче, проведенном 12.05.2017 с ФК Динамо Киев.

Ложно понимая интересы службы в Комитете Этики и Честной Игры, преследуя интерес исключительно личного пиара и оправдания присвоенной самому себе должности футбольного прокурора, Ф. Баранка выступил в роли инквизитора.

Не имея на руках царицы доказательств - показаний, в которых бы футболисты оговорили сами себя, Ф. Баранка и подчиненный ему комитет, прибегли к фальсификации материалов расследования.

Так, появился анализ ставок на букмекерском рынке Азии, проведенный подконтрольной Баранке аналитической компанией Federbet и высновки экспертов, составленные председателем Экспертной Группы ФФУ Шевченко И.С., которые, якобы, подтверждали виновность конкретных лиц, и ФК Олимпик в частности.

Получив решение КДК ФФУ от 29.03.2018 года, клуб, действуя в рамках правового поля и будучи уверенным в его необоснованности, подал апелляционную жалобу.

Однако, 08.11.2018 года Апелляционный Комитет, не приняв во внимание доводы клуба, ужесточил решение КДК ФФУ, лишив шести игроков права участвовать в соревнованиях пожизненно.

Репутация клуба и защита чести и достоинства футболистов для нас – принципиальная жизненная позиция. Проведя собственное расследование с привлечением Профсоюза футболистов Украины, установлены вопиющие факты фальсификации и подтасовки при расследовании, проведенном Комитетом Этики и Честной Игры.

На запрос Профсоюза футболистов Украины Профсоюз футболистов Италии ответил, что согласно их информации, именитые итальянские экс-футболисты Claudio Gentile, Benito Carbone, Simone Farina, якобы включенные в экспертную группу ФФУ, не проводили анализ конкретных матчей с участием ФК Олимпик.

Адвокат Benito Carbone на запрос клуба предоставил информацию, что последний никогда не принимал участия в работе экспертных групп, и своих выводов о нарушении принципов честной игры футболистами ФК Олимпик никогда не давал. Аналогичный ответ получен от Claudio Gentile.

Эксперимент, проведенный специалистом по работе букмекерских учреждений, показал, что колебания коэффициентов возможно создавать искусственно. Самым важным фактором никчемности выводов Federbet о прямой связи экстренного падения коэффициентов в отдельных матчах, с якобы договорным характером игр, является то, что любой человек может самостоятельно обрушить коэффициент бетинговой компании на любое событие. Для этого достаточно знать, как работает система ставок.

В Украине уже ни раз обжигались ,полагаясь на честность и принципиальность иностранных специалистов, но история повторяется, и ФФУ идет на поводу у футбольного недопрокурора Ф. Баранки.

Нам интересно, как будет смотреть в глаза шести отстраненным от футбола парням, экс-работник органов прокуратуры Украины, а ныне Председатель Экспертной группы ФФУ Иван Степанович Шевченко, который состряпал вышеуказанные экспертные заключения? А уверенны мы в одном, что смотреть в глаза и давать показания Ф. Баранка и И.С. Шевченко будут следователям и прокурорам по подозрению в составлении и выдачи заведомо ложных документов. До экономической составляющей части вопроса мы еще доберемся.

Футбольный клуб надеется на сотрудничество и готов предоставить в распоряжение прессы всю имеющуюся информацию и документы по этому делу", – говорится в заявлении на официальном сайте Олимпика.

Напомним, что ранее генеральный директор Олимпика Алексей Антонов заявлял, что клуб будет бороться за получение аттестата.

Окончательно судьба Олимпика решится 12 июня, когда состоится заседание руководства УПЛ.