Официально: 12 июня решится судьба всех участников нового чемпионата УПЛ

УПЛ определилось с датой проведения собрания организации.
Руководство УПЛ проинформировала, что вопрос по составу участников нового сезона будет решаться 12 июня на Общих сборах организации, собщает официальный сайт УПЛ.
До сих пор, не решен вопрос с дальнейшей судьбой донецкого Олимпика. У клуба дисквалифицированы команды U-19 и U-21, а без них нельзя играть в УПЛ. Ранее клуб не получил аттестат, но подал апелляцию.
По итогам завершения сезона (переходные матчи за право участия в Премьер-лиге), а также окончательному решению с Олимпиком УПЛ и решит вопрос по составу участников на новый сезон.
"Мы не собираемся сдаваться и сделаем все, чтобы получить аттестат на новый сезон. У нас есть договора с академией Olympic Kyiv и с ДЮФЛ-26. Сделаем все, чтобы остаться в УПЛ", - сказал Главреду генеральный директор клуба Алексей Антонов.
В завершившемся чемпионате УПЛ Олимпик занял 9 место избежав право играть переходные матчи на вылет.