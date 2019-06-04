Официально: 12 июня решится судьба всех участников нового чемпионата УПЛ

УПЛ проведет собрание по Олимпику / Upl.ua

Руководство УПЛ проинформировала, что вопрос по составу участников нового сезона будет решаться 12 июня на Общих сборах организации, собщает официальный сайт УПЛ.

До сих пор, не решен вопрос с дальнейшей судьбой донецкого Олимпика. У клуба дисквалифицированы команды U-19 и U-21, а без них нельзя играть в УПЛ. Ранее клуб не получил аттестат, но подал апелляцию.

По итогам завершения сезона (переходные матчи за право участия в Премьер-лиге), а также окончательному решению с Олимпиком УПЛ и решит вопрос по составу участников на новый сезон.

"Мы не собираемся сдаваться и сделаем все, чтобы получить аттестат на новый сезон. У нас есть договора с академией Olympic Kyiv и с ДЮФЛ-26. Сделаем все, чтобы остаться в УПЛ", - сказал Главреду генеральный директор клуба Алексей Антонов.

В завершившемся чемпионате УПЛ Олимпик занял 9 место избежав право играть переходные матчи на вылет.