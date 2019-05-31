Олимпик не допустили к новому сезону УПЛ

Руководство УПЛ не допустило Олимпик к чемпионату / upl.ua

Как стало известно Главреду, в следующем чемпионате УПЛ не будет принимать участие донецкий Олимпик. Руководство Премьер-лиги приняло такое решение в связи с отстранением молодежных команд донецкого клуба от всех соревнований под эгидой Федерации футбола.

Напомним, что в прошлом году шесть игроков из системы донецкого Олимпика были пожизненно отстранены от футбола за участие в договорных играх, а молодежные команды клуба исключены из своих чемпионатов.

Отметим, что согласно Регламенту Премьер-лиги каждая команда должна иметь в своей структуре фарм-клуб, а в данной случае Олимпик его не имеет. Поэтому совет директората УПЛ принял решение не допустить команду к новому сезону.

В свою очередь в Олимпике не согласны с этим решением и подали аппеляцию в КДК.

"Мы практически все документы довезли. У нас есть договоры с академией Olympic Kyiv и с ДЮФЛ-26. Все это мы 2-3 дня довозили. Сейчас они будут это все рассматривать и принимать решение. Это то главное, что нас просили сделать.

Мы соберем брифинг и не будем сидеть молча. Мы никому не будем ставить ультиматумы. У нас есть информация и документы. У нас есть, что сказать общественности на этот счет. Будем бороться, никто не собирается складывать ручки", - сказал генеральный директор клуба Алексей Антонов в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что в завершившемся чемпионате УПЛ Олимпик занял 9 место избежав право играть переходные матчи на вылет.