В ДТП погиб известный американский боксер

Пернелл Уитакер / KP.UA

Известный в прошлом американский боксер Пернелл Уитакер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 55 лет, сообщает The Guardian.

Уитакер был насмерть сбит машиной в городе Верджиния-Бич. Причиной смерти стало не превышение скорости или состояние алкогольного или наркотического опьянения - водитель был трезв и соблюдал скоростной режим. По мнению сына бывшего чемпиона, его отец был одет в темную одежду, поэтому водитель не увидел его, поскольку на улице было темно.

Пернелл Уитакер - олимпийский чемпион 1984 года и серебряный призер чемпионата мира 1982 года в легком весе. Чемпион IBF (1989-1992), WBC (1989-1992) и WBA (1990-1992) в легком весе, чемпион IBF (1992-1993) в первом полусреднем весе, чемпион WBC (1993-1997) в полусреднем весе, чемпион WBA (1995) в первом среднем весе. Лучший боксер 1989 года по версии журнала The Ring, член Международного зала славы бокса (IBHOF) и Всемирного зала славы бокса (WBHOF). Кроме того, в любительском боксе Уитакер стал серебряным призером чемпионата мира в 1982 году и победителем Панамериканских игр годом спустя.

У бывшего боксера осталась жена и пятеро детей.

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