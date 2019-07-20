Российский боксер находится в критическом состоянии

Максим Дадашев / Спорт РИА Новости

Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии после перенесенной трепанации черепа.

Дадашев был госпитализирован после проигранного боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Бой был остановлен секундантом в 11-м раунде.

По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего боксера экстренно увезли в больницу с подозрением на отек мозга. В госпитале спортсмен перенес двухчасовую операцию, ему сделали трепанацию, удалив часть черепа, чтобы снять отек.

"Макс перенес операцию. Доктор говорит, что он находится в критическом состоянии", - приводит слова менеджера россиянина Эгиса Климаса ТАСС.

¡Se acabó!



Dadashev no salió para el último round y Subriel Matías se lleva la victoria tras una batalla épica, #BOXEOxESPN ?

¡EN VIVO!

ESPN ?? pic.twitter.com/GIaY85esy1 — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) 20 июля 2019 г.

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация готова оплатить лечение и реабилитацию Дадашева.

"Хочу поддержать семью спортсмена в это нелегкое время. Мы сейчас связываемся с его командой, мы возьмем на себя все финансовое обеспечение, лечение спортсмена, его восстановление и транспортировку, если это будет необходимо. Желаем Максиму скорейшего выздоровления. Надо разбираться в обстоятельствах случившегося. Возможно, бой нужно было остановить раньше. Заранее нельзя делать никаких выводов, но надо проконсультироваться со специалистами по вопросу, были нарушения во время поединка или нет", — приводит слова Умара Кремлева пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, недавно в ДТП погиб известный американский боксер Пернелл Уитакер.