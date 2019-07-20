Врачи не дают прогнозов: боксер Максим Дадашев не приходит в себя

Максим Дадашев / Спорт РИА Новости

Российский боксер Максим Дадашев, перенесший несколько часов назад операцию по удалении части черепа и трепанацию, на данный момент лежит под капельницей. Никакой другой информации о состоянии здоровья спортсмена не будет сообщаться до тех пор, пока в США не прибудет его супруга. Состояние боксера оценивается, как крайне тяжелое. Врачи не дают каких-либо прогнозов.

Напомним, в ночь на 20 июля в Оксон-Хилле состоялся вечер профессионального бокса. Там прошел поединок боксеров первого полусреднего веса - Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи.

В одиннадцатом раунде команда Дадашева остановила встречу. Тем не менее, к тому моменту повреждения Максима оказались слишком серьезны. После завершения встречи боксеру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отек мозга и провели сложную операцию.