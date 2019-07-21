Российский боксер введен в медикаментозную кому

Максим Дадашев / Спорт РИА Новости

Российский боксер полусреднего веса Максим Дадашев введен в медикаментозную кому, сообщает Washington Post. Врачи приняли такое решение после проведения операции. Ранее поступала информация, что медики сумели устранить кровоизлияние и снять отек. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа.

В ночь на 20 июля в Оксон-Хилле состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку. К тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьезные. После завершения встречи боксеру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отек мозга и провели сложную операцию.