Хоккеист Сент-Луис поел из Кубка Стэнли жареных равиоли

Патрик Марун изведал из заветного трофея любимых равиоли.
Кубок Стэнли продолжает путешествовать с хоккеистами Сент-Луиса. На сей раз трофей на день достался форварду Патрику Маруну. Уроженец Сент-Луиса наполнил трофей жареными равиоли.
Toasted ravs served in the #StanleyCup. Yes, @patmaroon just did the most St. Louis thing ever. #stlbluespic.twitter.com/yqIcJ3D8t2— St. Louis Blues ? (@StLouisBlues) 20 июля 2019 г.
К слову, на этой неделе нападающий Сент-Луиса Робби Фаббри накормил из кубка собак спагетти с фрикадельками, защитник Роберт Бортуццо наполнил чашу сыром, мясом и другими продуктами питания, а капитан команды Алекс Пьетранджело отведал из кубка макарон.
Напомним, в 2019 году Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли обыграв в финальной серии Бостон. Этот трофей стал первым для блюзменов, вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз - в сезоне-1969/70.