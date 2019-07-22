Хоккеист Сент-Луис поел из Кубка Стэнли жареных равиоли

Патрик Марун / NHL

Кубок Стэнли продолжает путешествовать с хоккеистами Сент-Луиса. На сей раз трофей на день достался форварду Патрику Маруну. Уроженец Сент-Луиса наполнил трофей жареными равиоли.

К слову, на этой неделе нападающий Сент-Луиса Робби Фаббри накормил из кубка собак спагетти с фрикадельками, защитник Роберт Бортуццо наполнил чашу сыром, мясом и другими продуктами питания, а капитан команды Алекс Пьетранджело отведал из кубка макарон.

Напомним, в 2019 году Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли обыграв в финальной серии Бостон. Этот трофей стал первым для блюзменов, вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз - в сезоне-1969/70.