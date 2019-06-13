Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли / НХЛ

В седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ Сент-Луис в гостях обыграл Бостон и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

В первом периоде Райан О`Райлли и Алекс Пьетранджело забросили по шайбе в ворота Тукки Раска, а в третьем периоде Бостон пропустил еще дважды. Отличились Брейден Шенн и Зак Сэнфорд. За 2 минуты 41 секунду до конца матча Бостон поменял вратаря на шестого полевого игрока и Мэтту Гржельчику удалось забросить шайбу, но большего хозяевам площадки добиться не удалось.

Голкипер победителей Джордан Биннингтон отразил 32 броска по воротам, став одним из главных героев поединка. Самым ценным игроком серии плей-офф признан форвард Сент-Луиса Райан О'Райлли. В финальной серии он набрал 9 очков в семи матчах, забивая голы в четырех играх подряд.