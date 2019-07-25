После травм полученных в ринге умер аргентинский боксер

Сантильян умер не приходя в сознание / WBO

23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян скончался от травм, полученных во время боя против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу.

10-раундовый поединок проходил в субботу и закончился ничьей. Боксер заканчивал бой с окровавленным лицом, после чего был доставлен в больницу.

Боксеру срочно провели обследование, которое обнаружило кровяной сгусток в мозгу. Врачи приняли решение провести хирургическое вмешательство, чтобы его извлечь. После операции у Сантильяна случилось две кардиореспираторные остановки - сердца и дыхания. Позже врачи ввели его в медикаментозную кому. Сегодня Сантильян не приходя в сознание скончался в больнице.

Уго Сантильян был чемпионом Южной и Латинской Америки по версии Всемирной боксерской организации (WBO). За месяц до рокового боя аргентинец в Гамбурге проиграл бой за вакантный титул IBO Continental в первом полусреднем весе.

Напомним, ранее 28-летний российский боксер Максим Дадашев умер в больнице в США.