Российский боксер Максим Дадашев умер в США

Максим Дадашев / Спорт РИА Новости

В американской больнице скончался российский боксер Максим Дадашев, сообщает ТАСС.

Американские врачи до последнего боролись за жизнь Максима. Он был введен в медикаментозную кому. Врачи приняли такое решение после проведения операции. Ранее поступала информация, что медики сумели устранить кровоизлияние и снять отек. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа.

"Максим скончался. Не выдержало сердце", - сказал собеседник агентства.

Максим Дадашев / Федерация бокса России

Напомним, в ночь на 20 июля в Оксон-Хилле состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков встретились Максим Дадашев и Сабриэль Матиас. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В 11-м раунде команда Дадашева остановила схватку. К тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьезные. После завершения встречи боксеру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отек мозга и провели сложную операцию.

28-летний Дадашев провел на ринге 14 боев и одержал 13 побед, потерпев одно поражение от Сабриэля Матиаса.