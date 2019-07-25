Во время последнего боя Дадашев перенес инсульт

Максим Дадашев / Федерация бокса России

Российский боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время поединка против пуэрториканца Сабриеля Матиаса, сообщает Инстаграм боксера.

Отмечается, что врач, проводивший Дадашеву операцию, заключил, что спортсмен пережил инсульт прямо во время поединка. "Испытывая страшную, нечеловеческую боль", боксер продолжил драться. "Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался", - говорится в посте, который опубликовала супруга Максима.

Напомним, Максим Дадашев после боя с Матиосом, в критическом состоянии был доставлен в больницу. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Максим Дадашев умер в больнице.

Атлетическая комиссия штата Мэриленд (MSAC) уже сообщила, что внимательно изучит этот поединок, и виновные понесут наказание. Также расследование обстоятельств произошедшего планирует провести Федерация бокса России.