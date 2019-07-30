Российского боксера сняли с рейса из-за обвинений в домогательствах

Сергей Ковалев опять попал в неприятности / RingSide24

Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса из-за обвинений в домогательствах, сообщает The Athletic.

Боксера попросили выйти из самолета, который совершал перелет из Майами в Лос-Анджелес. Это случилось после того, как одна из пассажирок заявила о приставаниях Ковалева. По словам женщины, спортсмен схватил ее за руку, засыпал деньгами и пытался поцеловать. Пассажирка отметила, что чувствовала себя небезопасно из-за действий российского боксера.

Отмечается, что после снятия с рейса боксер не был арестован. Дальнейшего расследования также не последует.

Напомним, в январе 2019 года Ковалева обвинили в нападении на женщину в США. По словам жертвы, спортсмен выследил ее и избил после того, как ранее тем же вечером она отказала ему в ухаживаниях.

Ковалев является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. 24 августа он будет защищать титул в бою против британца Энтони Ярда.