Сергей Ковалев: Рефери виноват в избиении Дадашева

Максим Дадашев / Федерация бокса России

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев назвал виновного в смерти Максима Дадашева, который накануне умер о травм, полученных в бою с Субриэлем Матиасом.

"Все, кто считает, что тренер уговаривал Максима остановить бой, то ошибаются. Бадди для себя уже решил остановить бой и не выпускать Максима на 12 раунд. Эти слова, кажущиеся уговором, остановить бой, лишь формальность, чтобы не быть в конфликте с боксером. Ведь никто не думал о печальном.

Бадди, хоть и опытный тренер, но немного тоже опоздал с остановкой боя. Но ведь никто, кроме Макса не чувствовал пропущенных им ударов и его состояние, поэтому винить угол неуместно.

Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя. Это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки. Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева, уже после 8 раунда. За эти 8 раундов уже было понятно, что практически все раунды Макс проиграл и шансов на победу нокаутом, даже не просматривалось. За оставшиеся четыре раунда бой невозможно было выиграть. Смысли тогда его продолжать при таком избиении?

Но рефери к сожалению не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса, на потеху и зрелище зрителям", - написал в Инстаграм Сергей Ковалев.

Отметим, что за годы профессиональной карьеры Дадашев завоевывал титул чемпиона Северной Америки по версии NABF. Всего он одержал 13 побед, 11 из которых – нокаутом. Единственный бой, который он проиграл стал для него роковым.