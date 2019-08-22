Эспаньол - Заря: видео-трансляция матча, подробности

22 августа 2019, 13:35

Матч раунда плей-офф Лиги Европы Эспаньол - Заря начнется 22 августа в 22.00.

Эспаньол - Заря
Эспаньол - Заря / Террикон

Сегодня луганская Заря сыграет первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Соперником луганчан будет испанский Эспаньол.

На предыдущей стадии Заря прошла софийский ЦСКА, а Эспаньол выбил из турнира швейцарский Люцерн.

Победитель этого противостояния выходит в групповой этап Лиги Европы.

13.30 - Наставник Зари Виктор Скрипник, в общении с испанскими журналистами подчеркнул, что команда не будет играть в защитный футбол. 

13.00 - Назарий Русин, несмотря на свою дисквалификацию прилетел вместе с командой. Он тренируется наравне с партнерами и готовится к ближайшим матчам.

12.00 - Вокруг матча небывалый ажиотаж со стороны болельщиков. Реализовано больше 70 процентов билетов. Наверняка сегодня трибуны будут переполнены.

11.00 - Футболисты Зари выехали на предматчевую разминку. Настроение в команде отличное.

Где смотреть матч

Болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире на телеканале УНИАН 22 августа в 22.00. 

Также прямую видео трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

Читайте такжеЭспаньол - Заря: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеровЧто говорят тренера 

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник рассчитывает на благоприятный результат в матче с Эспаньолом.

"Мы знаем свою силу, знаем, против кого будем играть. Но в то же время никто не запретит нам мечтать. Все мы хотим, чтобы мечты когда-то сбылись. Могу пообещать нашим болельщикам, что наша команда оставит все силы на этом прекрасном стадионе. Нам очень хочется, чтобы именно в Запорожье решилось, кто пройдет дальше. В футболе все бывает. Не нам эту историю писать. До нас была масса ярких примеров с другими командами. Повторюсь, наши мечты остаются с нами и никто не посмеет нам запретить мечтать. Хотим осуществить свою мечту", - сказал журналистам Виктор Скрипник.

Наставник Эспаньола Давид Гальего поделился ожиданиями от противостояния с Зарей.

"Нас ожидают минимум 180 минут против физически очень сильного соперника с талантливыми игроками. Заря - команда с таким же энтузиазмом, как и у нас. Мы серьезно настраиваемся на поединок. Если навяжем свою игру, то сможем выйти в групповой этап Лиги Европы, - сказал журналистам тренер Эспаньола.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лига Европы Заря новости футбола новости спорта Эспаньол
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:54
Борис не прав: Британский премьер смолол чушь о "гражданской войне" в Украине
13:43
Топ-модель по-украински 3 сезон: фото всех участниц шоу
13:40
Забирают у России будущее: экс-депутат Госдумы объяснил эффект антироссийских санкций
13:35
"Маша с Уралмаша": Геращенко сбила гонор Захаровой, вступившись за Зеленского
13:35
Эспаньол - Заря: видео-трансляция матча, подробности
13:25
В Слуге народа рассказали об аппетитах к парламентским комитетам
13:23
Украина прижала РФ к ногтю в вопросах Крыма: Москва пытается брыкаться
13:13
Не входит в повестку дня: в ЕС откинули идею Трампа вернуть РФ в G7
12:55
Силовой сценарий: Вятрович призвал Зеленского готовится к войне с РФ за Донбасс
12:54
В сеть слили вырезанную сцену из Людей в Черном Видео
12:42
"История не закончена": Анна Соловей рассказала о конфликте с чиновником-хамом и своих планах
12:32
Богдан подал в суд на журналистов: стали известны подробности Видео
12:29
"Трамп – мудак": Ярош бурно отреагировал на идею вернуть РФ в G8
12:14
Пустующие пляжи и кафе: в Крыму показали "высокий сезон" Видео
12:04
"Неразумные и нелояльные": Трамп "наехал" на американских евреев
12:02
"Просто отвратительно": Новая Зеландия возмутилась из-за продажи в Украине "манифеста" стрелка из Крайстчерча Видео
12:00
Танці з зірками 2019: Maruv в пикантной фотосессии представила партнера
11:47
Обмен пленными: стало известно, на кого "раскошелится" Украина
11:32
Политический кризис в Италии: чем он грозит Украине, и что будет с санкциями против РФ
11:27
"Считаешь меня за пи*ора?": военный-гей рассказал о ВИЧ-инфекциях в зоне ООС Видео
11:20
"Сказочный" сценарий: курс доллара может упасть до 20 гривен
11:14
Квентин Тарантино станет папой в первый раз Видео
10:59
"Все кости переломаем": в Краматорске полицейского обвинили в жестоком избиении Видео
10:50
Давить на РФ: Посольство Украины в США обратилось к лидерам G7
10:28
Скандал вокруг Байдена: СМИ рассказали о встрече адвоката Трампа с человеком Зеленского Видео
10:13
Возвращение РФ в G8: Макрон одумался и назвал главное условие
10:08
Фанаты Олимпиакоса избили продюсера российского видеоагентства
09:59
Танці з зірками 2019: все участники и их партнеры в 3 сезоне Видео
09:57
Возвращение РФ в G8: у Лаврова вспомнили о братстве и решили поучить Зеленского "высокой дипломатии" Видео
09:41
Вместо тряпок "ДНР": над оккупированным Донецком внезапно подняли флаг России Видео
09:22
Скандал в ПЦУ: Филарет решил засудить соратника Епифания Видео
09:10
Украина в опасности - Путин перестал бояться санкций мнение
09:08
Появилось уникальное видео затонувшего 107 лет назад Титаника на глубине 3750 метров Видео
08:52
В МИД рассказали о подготовке встречи Зеленского с Трампом в Варшаве Видео
08:38
Путин в G7: кто ответит перед украинцами за неминуемую катастрофу мнение
08:31
"Без украинцев и недочеловеков": в Польше разгорелся скандал из-за объявления ресторатора Видео
08:28
Жара до +33: синоптик дал прогноз погоды на сегодня Видео
07:59
В Полтаве горели полторы тысячи "квадратов" склада Новой почты Видео
07:49
"Большой шкандаль": чего ждать от Порошенко и Медведчука в Раде
07:37
В США пассажирский самолет загорелся при взлете Видео
07:28
Феномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу Нафтогаза мнение
07:13
Президент Зеленский назвал условия возвращения России в G8
07:13
Премии за донос: как в Украине начнут зарабатывать на откатах после закона о разоблачении коррупционеров
06:47
Возврат РФ в G8: Украина не может рассчитывать на бесконечную поддержку Запада мнение
06:32
Астролог назвал следующую жертву Путина
06:12
Сессон – стрижка в стиле Мирей Матье вернулась в моду: варианты 2019-2020, фото Фото Видео
05:47
Маньяки с Нибиру начали последнюю охоту на туристов в Крыму - уфологи
05:15
Сексолог пояснила, как женщине не бесить мужчину в постели Видео
04:38
"За иконой летал": при крушении вертолета в Греции погиб российский миллионер
03:59
Знаменитая модель из Украины топлес засветила сочную грудь
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять