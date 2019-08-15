Русин вывел Зарю в плей-офф Лиги Европы: видео гола и голевых моментов матча

Назарий Русин помог Заре выйти в плей-офф Лиги Европы / ФК Динамо

Луганская Заря на своем поле сегодня решала архиважную задачу в Лиги Европы. Подопечным Виктора Скрипника необходимо было побеждать софийский ЦСКА.

Результат первого матча предопределил ход второго. Неделю назад Заря добилась результативной ничьи на поле соперника, что позволяло луганской команде занять выжидательную позицию в ответной игре. План вполне рабочий, хотя и рискованный: любая оплошность в обороне меняла ситуацию на противоположную. А моменты отличиться при счете 0:0 у ЦСКА были - и в первом, и во втором таймах. И это при том, что в середине первой половины гости остались в меньшинстве - с поля был удален Турицов, сорвавший острую контратаку Зари.

Развязка в матче наступила на 88-й минуте. В контратаке Русину со второго раза все же удалось поразить ворота ЦСКА. Тут же форвард празднуя гол, снял футболку и... получил вторую желтую карточку, лишив себя возможности сыграть в следующем еврокубковом матче.

22 августа Заря сыграет в гостях с испанским Эспаньолом. Ждем очередную сенсацию.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд:

Заря (Украина) - ЦСКА (Болгария) - 1:0 (0:0)

Первый матч - 1:1

Заря: Шевченко; Абу Ханна (Чеберко, 4); Тымчик; Вернидуб; Иванисеня; Кочергин; Михайличенко; Хомченовский; Юрченко (Леднев, 46); Будковский (Кабаев, 90); Русин

ЦСКА: Черняускас; Джеферсон (Уотт, 87); Занев; Томаш; Турицов; Альбентоса; Малинов (Фаббрини, 81); Тьягу Родригеш; Бикел; Соу; Эвандро да Силва (Митков, 56)

Гол: Русин (88)

Предупреждения: Хомченовский (21); Юрченко (29); Будковский (45); Русин (68); Шевченко (90)

Удаления: Русин (89, второе предупреждение) - Турицов (23).