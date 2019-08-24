Ковалев нокаутировал Ярда и защитил титул чемпиона мира: видео нокаута

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона / RingSide24

Российский боксер Сергей Ковалев успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO. В поединке, прошедшем в Челябинске, 36-летний россиянин одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в 11-м раунде.

Самым тяжелым моментом боя для россиянина стала концовка восьмого раунда. Ярд нанес несколько ощутимых ударов подряд. Ковалев сумел выстоять и вновь завладел инициативой, которую довел до нокаута соперника.

Эта победа стала для Ковалева 34-й в 38 поединках. Он трижды терпел поражение, один из его боев завершился ничейным исходом.

28-летний Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене.

"Мы добились того, чего мы хотели. Это наша общая победа. Благодарю вас за поддержку и за то, что вы есть. Я посвящаю победу Максиму Дадашеву. Пусть земля ему будет пухом, царствие ему небесное", - сказал после боя Ковалев.

Напомним, Сергея Ковалева недавно сняли с рейса в США. Ковалев бросался деньгами и откровенно приставал к одной из пассажирок самолета.