Литва - Украина: где смотреть, кадровые потери, прогнозы букмекеров

Литва - Украины / sports.masters-bet

Завтра, 7 сентября, сборная Украины матчем против Литвы возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020.

Напомним, Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место в турнирной таблице.

Победы в двух ближайших матчах против Литвы могут позволить Украине досрочно выйти на чемпионат Европы.

Где смотреть

Трансляцию матча Литва - Украина 7 сентября покажут каналы Украина и Футбол 1 в 19:00. Показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Также игру покажет российский вещатель Матч! Футбол 2.

Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча на сайте Главред.

Сборная Украины накануне матча отбора на Евро-2020 против Литвы потеряла из-за травм двух ключевых игроков.

Нападающий шотландского Селтика Марьян Швед получил повреждение приводящей мышцы. Также под вопросом участие в матче нападающего бельгийского Гента Романа Яремчука, который получил травму ахиллового сухожилия.

Прогнозы букмекеров

Литва выглядит абсолютным аутсайдером в поединке. Победу хозяев поля букмекера оценивают коэффициентом 13.00. Коэффициент на то, что команды разделят очки – 5.30. Победа сборной Украины оценивается в 1.30.

Стоит отметить, что многие футбольные специалисты уверены в победе сборной Украины.