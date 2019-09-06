Литва - Украина: где смотреть, кадровые потери, прогнозы букмекеров

Отборочный матч Евро-2020 начнется 7 сентября в 19.00.
Завтра, 7 сентября, сборная Украины матчем против Литвы возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020.
Напомним, Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место в турнирной таблице.
Победы в двух ближайших матчах против Литвы могут позволить Украине досрочно выйти на чемпионат Европы.
Где смотреть
Трансляцию матча Литва - Украина 7 сентября покажут каналы Украина и Футбол 1 в 19:00. Показ поединка будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.
Также игру покажет российский вещатель Матч! Футбол 2.
Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча на сайте Главред.
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Сборная Украины накануне матча отбора на Евро-2020 против Литвы потеряла из-за травм двух ключевых игроков.
Нападающий шотландского Селтика Марьян Швед получил повреждение приводящей мышцы. Также под вопросом участие в матче нападающего бельгийского Гента Романа Яремчука, который получил травму ахиллового сухожилия.
Прогнозы букмекеров
Литва выглядит абсолютным аутсайдером в поединке. Победу хозяев поля букмекера оценивают коэффициентом 13.00. Коэффициент на то, что команды разделят очки – 5.30. Победа сборной Украины оценивается в 1.30.
Стоит отметить, что многие футбольные специалисты уверены в победе сборной Украины.