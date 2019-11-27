Динамо фантастически спаслось против ПАОКа в матче Юношеской лиги УЕФА

Динамо U-19 уступило ПАОКу, но вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА / ФК Динамо

Матч второго раунда Юношеской лиги УЕФА ПАОК - Динамо стал настоящим триллером. Киевляне вырвали ничью и прошли в плей-офф.

В первом матче "бело-синие" одержали победу со счетом 3:0, однако уже в первые 23 минуты ответной встречи греки шокировали гостей голами Думциса и Цолиса. Подопечные Игоря Костюка выглядели не хуже, но не могли поразить ворота "черно-белых".

После перерыва команды не создали большого количества моментов. Динамо пыталось не дать сопернику забить третий гол и грамотно перекрывали зоны. А в компенсированное арбитром время случился сценарий, которому бы позавидовал даже Тоттенхэм после победы над Аяксом. На 90+4 Исаенко отыграл один мяч и лишил ПАОК шансов на экстратаймы, а на 90+6 Ярош и вовсе вырвал для украинской команды ничью.

Напомним, донецкий Шахтер был унижен Манчестер Сити (0:5) и упустил шансы на плей-офф Юношеской лиги УЕФА.