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Динамо фантастически спаслось против ПАОКа в матче Юношеской лиги УЕФА

27 ноября 2019, 18:59

Киевское Динамо смогло вырвать путевку в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА.

Динамо U-19
Динамо U-19 уступило ПАОКу, но вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА / ФК Динамо

Матч второго раунда Юношеской лиги УЕФА ПАОК - Динамо стал настоящим триллером. Киевляне вырвали ничью и прошли в плей-офф.

В первом матче "бело-синие" одержали победу со счетом 3:0, однако уже в первые 23 минуты ответной встречи греки шокировали гостей голами Думциса и Цолиса. Подопечные Игоря Костюка выглядели не хуже, но не могли поразить ворота "черно-белых".

После перерыва команды не создали большого количества моментов. Динамо пыталось не дать сопернику забить третий гол и грамотно перекрывали зоны. А в компенсированное арбитром время случился сценарий, которому бы позавидовал даже Тоттенхэм после победы над Аяксом. На 90+4 Исаенко отыграл один мяч и лишил ПАОК шансов на экстратаймы, а на 90+6 Ярош и вовсе вырвал для украинской команды ничью.

Напомним, донецкий Шахтер был унижен Манчестер Сити (0:5) и упустил шансы на плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

ПАОК Динамо Киев Юношеская лига УЕФА
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