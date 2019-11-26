Манчестер Сити уничтожил Шахтер в матче Юношеской лиги УЕФА

Шахтер U-19 / ua-football

Манчестер Сити и Шахтер встретились в рамках 5 тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Поединок стал легкой прогулкой для хозяев.

Уже в первом тайме "горожане" отгрузили в ворота "горняков" 3 гола усилиями Роджерса, Деле-Баширу и Поведы. После перерыва голов не было практически до финального свистка, пока хозяева еще дважды не поразили ворота дончан. Отличились Туази и Бернабе. В итоге, 5:0, Манчестер Сити U-19 оказался гораздо сильнее Шахтера. У донецкой команды уже нет шансов на выход в плей-офф.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в 22:00 по киевскому времени состоится матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер. "Горожанам", у которых 10 очков после 4 туров, необходима победа для официального выхода в плей-офф, а "горняки" ведут борьбу с Динамо Загреб за вторую строчку в группе. У обеих команд по 5 очков.

Также сегодня состоятся такие топ-поединки, как Реал - ПСЖ и Ювентус - Атлетико.