Реал - ПСЖ: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов

В матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов мадридским Реал дома будет принимать ПСЖ.
Матч Реал - ПСЖ станет более решающим для "королевского клуба" нежели для французской команды. Парижане набрали 12 очков за 4 тура и уже обеспечили себе место в 1/8 финала, Мадрид же еще не гарантировал себе место в плей-офф.
В первом тайме ПСЖ без Неймара и Мбаппе уничтожил Реал на своем поле со счетом 3:0.
Реал - ПСЖ: история противостояний
Реал и ПСЖ в официальных матчах встречались между собой 5 раз. Первая встреча была в сезоне 2015/16. На Парк де Пренс команды расписали нулевую ничью, а в Мадриде Реал благодаря эффектному голу Начо победил со счетом 1:0.
Следующее противостояние стоило ждать 2 сезона. В первом матче 1/8 финала Реал вырвал победу на Сантьяго Бернабеу со счетом 3:1, а в Париже "бланкос" добили соперника, выиграв 2:1.
Команды снова встретились на групповом этапе сезона 2019/20, и ПСЖ уверенно победил со счетом 3:0.
Реал - ПСЖ: где смотреть
Матч Реал - ПСЖ состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале Футбол 2. Также на поединок Реал - ПСЖ доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Игру можно посмотреть по дневной подписке.
Кроме того, поединок можно посмотреть на российском канале Матч Футбол 1.
В записи матч Реал - ПСЖ можно посмотреть на канале Футбол 1 27 ноября в 08:10, а также на российском канале Матч ТВ 27 ноября в 10:30 по киевскому времени.
Реал - ПСЖ: прогнозы букмекеров
На матч Реал - ПСЖ букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам. На победу Реала стоят коэффициенты от 2.30 до 2.37, на победу ПСЖ - от 2.90 до 2.97
1xbet: победа Реала - 2.37, ничья - 3.78, победа ПСЖ - 2.97
bet365: победа Реала - 2.30, ничья - 3.70, победа ПСЖ - 2.90
Winline: победа Реала - 2.35, ничья - 3.76, победа ПСЖ - 2.91
betfair: победа Реала - 2.30, ничья - 3.75, победа ПСЖ - 2.90
PariMatch: победа Реала - 2.33, ничья - 3.80, победа ПСЖ - 2.90