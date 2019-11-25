Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть и прогноз на матч Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов / Reuters

Матч Манчестер Сити - Шахтер станет одним из решающих для "горняков" в аспекте борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Горожане" уже одной ногой в плей-офф, и победа над украинской командой поможет пробиться туда официально.

В первом матче в Харькове Манчестер Сити разгромил Шахтер со счетом 3:0. Сейчас у подопечных Пепа Гвардиолы 10 очков, у команды Луиша Каштру - 5 очков.

Манчестер Сити - Шахтер: история противостояний

Манчестер Сити и Шахтер встречаются между собой уже третий сезон подряд. Впервые команды сошлись между собой в сезоне 2017/18, тогда в Манчестере победу одержали англичане победили 2:0, а в последнем туре группового этапа дончане выиграли у Сити пока что свой единственный раз. В Харькове Шахтер триумфовал со счетом 2:1.

Следующий раз "горожане" и "горняки" сошлись между собой уже в сезонк 2018/19. Украинцы оба раза были беспощадно разбиты - дома 0:3 и на выезде 0:6.

Манчестер Сити - Шахтер: где смотреть

Матч Манчестер Сити - Шахтер состоится 26 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Игру можно посмотреть на телеканале Футбол 1. Также на поединок Манчестер Сити - Шахтер будет доступна онлайн-трансляция на стримминговом сервисе OLL TV. Матч будет доступен по дневной подписке.

Кроме того, поединок покажет российский телеканал Матч Футбол 2.

В записи матч Манчестер Сити - Шахтер можно посмотреть на канале Футбол 2 27 ноября в 09:00. Также на канале Матч Футбол 1 27 ноября в 00:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити - Шахтер: прогнозы букмекеров

В матче Манчестер Сити - Шахтер букмекеры не верят в донецкую команду и массово ставят на "горожан". На победу Сити коэффициенты варьируют от 1.16 до 1.18, на победу "горняков" - от 15.00 до 18.00.

1xbet: победа Манчестер Сити - 1.19, ничья - 8.20, победа Шахтера - 18.00

bet365: победа Манчестер Сити - 1.16, ничья - 7.50, победа Шахтера - 16.00

Winline: победа Манчестер Сити - 1.16, ничья - 8.38, победа Шахтера - 15.00

betfair: победа Манчестер Сити - 1.18, ничья - 8.00, победа Шахтера - 17.00

PariMatch: победа Манчестер Сити - 1.18, ничья - 8.00, победа Шахтера - 15.00

Манчестер Сити - Шахтер: составы

Луиш Каштру взял с собой в Манчестер 21 футболиста, среди которых отсутствует Марлос, который только недавно залечил травму.

Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин;

Защитники: Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Хочолава;

Полузащитники: Степаненко, Коваленко, Алан Патрик, Тете, Соломон, Сиприано, Коноплянка, Маркос Антонио;

Нападающие: Мораес, Сикан, Борячук.

Также известно, что в составе Манчестер Сити на поле не выйдет украинец Александр Зинченко, который продолжает восстановление после операции на колене.