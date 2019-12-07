Капитан Милана устроил ужасное ДТП

Алессио Романьоли / ФК Милан

Капитан Милана Алессио Романьоли устроил ДТП в Риме в понедельник, 2 декабря, сообщает Il Tempo.

Футболист не справился с управлением своего Smart на высокой скорости и врезался в Fiat Doblo, который вылетел за бетонное ограждение трассы.

Романьоли остался цел, а вот двое пассажиров Fiat были доставлены в больницу с травмами головы, ушибами и порезами.

Милан после 14 туров Серии А находится на 11 строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков. Последний раз "россонери" выступали в Лиге чемпионов в сезоне 2013/14, дойдя до 1/8 финала и уступив там будущему финалисту - мадридскому Атлетико.

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Ранее сообщалось, что руководство клуба задумывалось о приглашении на пост главного тренера Андрея Шевченко, который вывел сборную Украины в групповой этап Евро-2020. Там "сине-желтые" сыграют с Нидерландами, Австрией, а также Румынией или победителем пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).