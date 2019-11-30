Украина узнала соперников на Евро-2020

Жеребьевка Евро-2020: онлайн трансляция / УАФ

Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Сборная Украины узнала, с кем она столкнется в группе С, помимо Нидерландов. На сайте Главред на жеребьевку Евро-2020 была онлайн-трансляция. К вашему вниманию результаты жеребьевки Евро-2020.

Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель пути D Лиги наций (Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония)

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель пути С Лиги наций (Сербия, Шотландия, Израиль, Норвегия)

Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель пути В Лиги наций (Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель пути А Лиги наций (Болгария, Венгрия, Исландия, Румыния)

Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.