Украина узнала соперников на Евро-2020

Сегодня, 30 ноября, сборная Украины узнала своих соперников в групповом этапе Евро-2020. Онлайн-трансляция проходила на сайте Главред.
Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020. Сборная Украины узнала, с кем она столкнется в группе С, помимо Нидерландов. На сайте Главред на жеребьевку Евро-2020 была онлайн-трансляция. К вашему вниманию результаты жеребьевки Евро-2020.
Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель пути D Лиги наций (Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония)
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель пути С Лиги наций (Сербия, Шотландия, Израиль, Норвегия)
Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель пути В Лиги наций (Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия)
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель пути А Лиги наций (Болгария, Венгрия, Исландия, Румыния)
Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.