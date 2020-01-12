Олимпийская чемпионка из Ирана покинула страну по политическим мотивам

Кимия Ализаде покинула Иран / Reuters

21-летняя олимпийская чемпионка из Ирана Кимия Ализаде покинула свою страну и обвинила власть своей страны в нарушении прав женщин.

"Они отправляли меня туда, куда хотели. Я всегда должна была повторять те слова, которые мне указывали, и носить ту одежду, которую мне приказывали. Они эксплуатировали меня, когда считали нужным. Мы лишь инструменты. Только наши медали ценятся, потому что их можно использовать в политических целях", - написала Ализаде в своем Инстаграм.

Более того, она заявила, что спортивные чиновники были недовольны ее выбором тхэквондо, так как "целомудренная женщина не должна раздвигать ноги". В какую страну отправилась Кимия, неизвестно.

В 2016 году Ализаде завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио. Она является единственным олимпийским призером среди женщин в истории Ирана.

Напомним, 8 января иранские ПВО сбили самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, в результате чего погибли 176 человек.