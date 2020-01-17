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"Нюхатель пахов": Макгрегор сравнил Нурмагомедова и Усмана

17 января 2020, 17:18

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, с кем хотел бы сразиться в полусреднем весе.

Конор МакГрегор
Конор Макгрегор рассказал, с кем хотел бы провести бой в полусреднем весе / Delfi.ua

Конор Макгрегор выразил желание провести бои с представителями полусреднего веса Хорхе Масвидалем и Камару Усманом. Нигерийца экс-чемпион UFC сравнил с Хабибом Нурмагомедовым.

"Какие бои мне интересны в полусреднем весе? Думаю, что интересный был бы бой с Хорхе, чисто стилистически. А у Усмана стиль схож со стилем Хабиба - это стиль "нюхателя пахов". Но я готов встретиться с любым", - цитирует Макгрегора UFC Voice.

В ночь с 18 на 19 января Конор Макгрегор проведет бой против Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246. Ранее президент ассоциации Дэйна Уайт сообщал, что ирландец хотел бы сразиться с Масвидалем и Нурмагомедовым.

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Макгрегор не появлялся в октагоне после поражения от россиянина, тогда как Серроне дрался с Джастином Гэтжи прошлой осенью и проиграл техническим нокаутом.

Конор Макгрегор ММА UFC Хабиб Нурмагомедов Хорхе Масвидаль Камару Усман
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