Макгрегор - Серроне: бой состоится - известна точная дата

Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне / Reuters

Бой Макгрегор - Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе, сообщает Бретт Окамото в своем Твиттер. Контракт на матч между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне подписан.

Поединок пройдет в рамках турнира UFC 246 в полусреднем весе. Конор не выходил на бои с момента поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова на UFC 229.

Ранее Хабиб назвал ирландца "идиотом" и заявил, что тот должен заслужить реванш. В апреле нас ожидает поединок Нурмагомедов - Фергюсон, контракт на который также подписан.

Напомним, в Лас-Вегасе 22 февраля пройдет реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого будет стоит пояс журнала The Ring.