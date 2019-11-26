Нурмагомедов - Фергюсон: бой состоится - известна точная дата

Хабиб - Фергюсон: контракт на бой подписан / ММА Fighting

Поединок Нурмагомедов - Фергюсон состоится. Бойцы подписали контракт, о чем сообщил отец россиянина Абдулманап.

"Мы подписали контракт и движемся к цели, чтобы стать лучшим в независимости от весовой категории. И этот бой как никогда подходит к тому, чтобы стать лучшим. Оба идут на встречных курсах, и хочу сказать что в UFC никогда не встречались бойцы у обоих чтоб было 12 побед подряд", - цитирует отца телеграм-канал UFC Voice.

Также менеджер Хабиба Али Абдельязиз опубликовал фотографию контракта на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Поединок состоится 18 апреля 2020 года.

Напомним, недавно россиянин назвал Конора Макгрегора "идиотом" и сказал, что тот должен заслужить реванш.