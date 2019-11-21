Хабиб назвал Макгрегора "идиотом"

Нурмагомедов назвал Макгрегора "идиотом" / GettyImages

Хабиб Нурмагомедов заявил, что Конор Макгрегор должен заслужить реванш с ним, а также назвал американца "идиотом".

"Макгрегор должен заслужить реванш. Три года прошло с момента его последней победы. Пошел уже четвертый год", - сказал Хабиб Russia Today.

Также россиянин добавил, что ему необходимо было выиграить 10 боев, чтобы сражаться за титул.

"Чтобы драться за титул, мне нужно было выиграть 10 боев подряд в UFC. Это еще не считая 16 побед за пределами UFC", - заявил Нурмагомедов.

Кроме того Хабиб обвинил Макгрегора в том, что тот больше говорит, чем делает.

"В каждом бою я зарабатывал это не своим языком, а своими действиями. Вот где мы разные. Он говорит об этом, я просто делаю это. Просто говорить – это одно, но когда доходит до дела, он совершенно другой. Конор - идиот. Мы не обращаем внимание на идиотов", - сказал боец.

Напомним, в прошлом году бой Нурмагомедов - Макгрегор завершился уверенной победой россиянина.

Ранее президент UFC анонсировал бой между Хабибом и Тони Фергюсоном в 2020 году.