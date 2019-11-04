Хабиб сразится с Фергюсоном: президент UFC назвал предварительные даты

Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

"Бой Хабиба и Фергюсона должен состояться в марте-апреле. Мы как раз сейчас этим занимаемся. Следующий год будет очень сильным. Конор вернется в октагон, Тони подерется против Хабиба, Масвидаль, Адесанья против Ромеро", - цитирует Уайта sports.ru.

В сентябре этого года Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Дастина Порье. Ранее сообщалось, что россиянин вместо Фергюсона мог встретиться с Жоржем Сен-Пьером.

Напомним, дагестанец оставил язвительный комментарий под фотографией Дэйны Уайта с Дональдом Трампом в Instagram. Он попросил узнать у американского президента, почему нет визы для его отца Абдулманапа Нурмагомедова.