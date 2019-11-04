Нурмагомедов - Уайту: Спроси у Трампа, где виза моего отца

Хабиб Нурмагомедов резко прокомментировал фотографию Дэйны Уайта / GettyImages

Хабиб Нурмагомедов тяжело воспринял новость о невыдаче визы США его отцу Абдулманапу, из-за чего тот не смог вживую увидеть поединки своего сына.

Российский боец оставил комментарий под фотографией Дэйны Уайта в Instagram, где тот смотрит бой UFC в компании с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Спроси у Трампа, где виза моего отца", - написал Нурмагомедов.

В последнем своем противостоянии дагестанец победил американца Дастина Порье уже в 3-м раунде и снова выпрыгнул из клетки. Следующий бой россиянин проведет с Жоржем Сен-Пьером или с Тони Фергюсоном.