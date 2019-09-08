Хабиб Нурмагомедов задушил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье / КП

В Абу-Даби завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном его событии встретились чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель титула временного чемпиона Дастин Порье.

Встреча прошла с явным преимуществом россиянина. Уже в первом раунде он дважды провел тейкдауны, пытался провести удушащием приемы, а в конце пятиминутки донес до Порье несколько жестких попаданий локтями.

На первой минуте второго раунда Порье удалось навязать сопернику бой в стойке и Дастину удалось донести до Хабиба несколько жестких ударов. Но вскоре россиянин вновь провел тейкдаун и доминировал до конца пятиминутки.

В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление Порье и одержал досрочную победу, проведя удушающий прием. Таким образом, Нурмагомедов во второй раз успешно провел защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев.