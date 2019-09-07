Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: текстовая трансляция боя, подробности UFC 242

7 сентября 2019, 21:17

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет защищать свой титул в бою против Дастина Порье.

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье / КП

В субботу, 7 сентября, в рамках UFC 242 в Абу-Даби состоится чемпионский поединок Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье.

Напомним, что Нурмагомедов последний бой провел 6 октября 2018 года, когда победил Конора Макгрегора. В свою очередь, Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэем.

21.15 - Также в Абу-Даби уже успела выступить дебютантка лиги, боец клуба Ахмат Лиана Джоджуа. Грузинская спортсменка уступила техническим нокаутом Саре Морас. 

21.00 - Омари Ахмедов одолел единогласным решением судей Зака Каммингса и, таким образом, добыл четвертую победу в пяти последних встречах. 

20.35 - Бой Зубайры Тухугова и Лорена Мерфи становится первым поединком в UFC-2019, который заканчивается ничьей.

19.50 - UFC 242 начался. Салихов порадовал. Остальные боя прелимов UFC 242 довольно скучны.

18.55 - Хабиб за карьеру не потерпел ни одного поражения при 27 победах. В активе Порье 25 побед при 5 поражениях. Сегодня всех ждет жаркий и захватывающий бой.

18.25 - Болельщица из Эквадора рассказала, что специально купила папаху на родине, чтобы взять ее в Абу-Даби, где будет поддерживать Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке с Дастином Порье. 

17.45 - На UFC 242 всех ждут такие поединки:

Дон Мэдж vs. Фарес Зиам

Омари Ахмедов vs. Зак Каммингс

Нордин Талеб vs. Муслим Салихов

Белал Мухаммад vs. Такаши Сато

Оттман Азаитар vs. Тиму Пакален

Лиана Джоджуа vs. Сара Морас

Зубайра Тухугов vs. Лерон Мерфи

Джоанн Калдервуд vs. Андреа Ли

Майрбек Тайсумов vs. Карлос Диего Феррейра

Кертис Блейдс vs. Шамиль Абдурахимов

Ислам Махачев vs. Дави Рамос

Эдсон Барбоза vs. Пол Фелдер

Хабиб Нурмагомедов vs. Дастин Порье

17.15 - Сегодня Абу-Даби ждет праздник. В рамках UFC 242 непобедимый российский боец Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье.

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В прямой трансляции, начиная с 21:00, 7 сентября, за перипетиями поединка можно следить на Первом канале (Россия). Также трансляция будет доступна на телеканалах BT Sport Box Office (Великобритания) и ESPN+ (США).

Также о главных событиях боя расскажет Главред.

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Хабиб Нурмагомедов новости спорта Дастин Порье UFC 242
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