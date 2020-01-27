Динамо Киев - Динамо Брест: онлайн-видеотрансляция матча против команды Милевского

Динамо Киев - Динамо Брест: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо

Киевское Динамо в очередном спарринге на сборе в Турции встретится с чемпионом Беларуси - Динамо Брест.

В составе динамовцев из Бреста выступают украинцы Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. Двое из них защищали цвета Динамо из Киева.

В предыдущем контрольном матче киевляне уступили хорватскому Хайдуку. Беларусы расписали мировую с другим представителем УПЛ - Мариуполем. Одним из голов отличился Милевский.

Напомним, недавно нападающий запустил свой YouTube-канал. Последним выпуском стал экстрим-челлендж с Александром Алиевым в центре Киева.

Смотрите Динамо Киев - Динамо Брест онлайн-трансляцию на сайте "Главред".