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Шампанское, мяч прохожим между ног - Милевский и Алиев устроили челлендж в центре Киева

20 января 2020, 20:28

Бывшие футболисты киевского Динамо Артем Милевский и Александр Алиев провели экстрим-челлендж на улицах Киева.

Милевский и Алиев
Милевский и Алиев устроили экстрим-челлендж в центре Киева / ФК Динамо

Артем Милевский и Александр Алиев решили посоревноваться в футбольных умениях в центре Киева. Видео экстрим-челленджа игрок Динамо Брест опубликовал на своем YouTube-канале Миля.

Экс-игроки киевского Динамо сбивали бутылку шампанского, прокидывали мяч между ног прохожим, перебивали через проезжую чась и набивали его на мосту.

Недавно Милевский рассказал о своем конфликте с нынешним вингером Вест Хэма Андреем Ярмоленко, когда Динамо проиграло дома харьковскому Металлисту (1:3) в сезоне 2012/13.

В кампании-2019 форвард стал чемпионом Беларуси вместе с брестским Динамо и пустил слезу. Команда прервала 13-летнюю гегемонию БАТЭ Борисов.

Напомним, Милевский, Алиев, Панков и Ирина Морозюк недавно пообщались на откровенные темы в программе "Милевский шоу".

Артем Милевский Александр Алиев новости футбола новости украинского футбола
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