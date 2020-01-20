Шампанское, мяч прохожим между ног - Милевский и Алиев устроили челлендж в центре Киева

Милевский и Алиев устроили экстрим-челлендж в центре Киева / ФК Динамо

Артем Милевский и Александр Алиев решили посоревноваться в футбольных умениях в центре Киева. Видео экстрим-челленджа игрок Динамо Брест опубликовал на своем YouTube-канале Миля.

Экс-игроки киевского Динамо сбивали бутылку шампанского, прокидывали мяч между ног прохожим, перебивали через проезжую чась и набивали его на мосту.

Недавно Милевский рассказал о своем конфликте с нынешним вингером Вест Хэма Андреем Ярмоленко, когда Динамо проиграло дома харьковскому Металлисту (1:3) в сезоне 2012/13.

В кампании-2019 форвард стал чемпионом Беларуси вместе с брестским Динамо и пустил слезу. Команда прервала 13-летнюю гегемонию БАТЭ Борисов.

Напомним, Милевский, Алиев, Панков и Ирина Морозюк недавно пообщались на откровенные темы в программе "Милевский шоу".