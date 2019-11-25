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Милевский стал чемпионом Беларуси и пустил слезу

25 ноября 2019, 11:37

Динамо Брест с тремя украинцами в составе впервые в истории стало чемпионом Беларуси.

Артем Милевский
Артем Милевский стал чемпионом Беларуси / ФК Динамо Брест

Динамо Брест победило Витебск благодаря ассисту Артема Милевского и гола Алексея Хобленко победило Витебск и стало чемпионом Беларуси.

Команда прервала 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Динамо Брест стал чемпионом Беларуси впервые в своей истории.

Артем Милевский после завоевания чемпионства расплакался, а Александр Нойок заснял на камеру атмосферу в раздевалке, где было море эмоций и шампанского. 

Алексей Хобленко, в свою очередь, подтвердил переговоры с представителем УПЛ СК Днепр-1 и не исключает возможности возвращения в Украину зимой.

Напомним, киевское Динамо в матче 15 тура чемпионата Украины дома разгромило Мариуполь.

Артем Милевский ФК Динамо Брест
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