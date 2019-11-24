Динамо уверенно переиграло Мариуполь

Динамо разгромило Мариуполь / Футбол 24

Матч Динамо - Мариуполь прошел с присутствием болельщиков несмотря на наказание УАФ. Киевляне уверенно переиграли соперника на своем поле.

В первом тайме "чайки" пытались прессинговать киевлян, однако хозяевам удалось ломать оборону соперника. В итоге, игровое преимущество Динамо воплотилось в гол. Цыганков ворвался в штрафную и прострелил на Буяльского, и тот пробил четко под перекладину.

После перерыва сам Цыганков удвоил преимущество, а в последней десятиминутке Беньямин Вербич поставил точку в матче, переиграв вратаря Мариуполя Гальчука. Как итог, Динамо уверенно победило Мариуполь со счетом 3:0.

УПЛ, 15 тур

Динамо - Мариуполь - 3:0

Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 81

Динамо: Бущан, Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 62), Де Пена (Вербич, 76), Беседин (Соль, 84)

Мариуполь: Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68), Горбунов, Тищенко, Чех, Мишнев, Вакула (Петерман, 88), Чурко (Кащук, 83)

Предупреждения: Беседин, 38 - Тищенко, 18, Дава, 61