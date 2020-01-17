Милевский вспомнил стычку с Ярмоленко / ФК Динамо

Артем Милевский вспомнил о своем конфликте с Андреем Ярмоленко в 2012 году, когда Динамо дома уступило харьковскому Металлисту со счетом 3:1.

"Я никогда ни с кем не дрался в раздевалке. Мог разве что схватить за шею. Помню, с Ярмолой сцепились, когда проиграли дома Металлисту 1:3. Схватили друг друга, орали, и нас тогда разняли. На следующий день едем в лифте, и Андрюха говорит: "Тем, прости, я был неправ". Я ответил: "Та нормально. Готовимся дальше", - сказал Милевский в интервью программе Вацко Light.

В прошлом сезоне Артем Милевский стал чемпионом Беларуси с Динамо Брест и пустил слезу. Команда прервала 13-летнюю гегемонию БАТЭ. Также форвард создал свой YouTube-канал и успел пообщаться с Ириной Морозюк.

В составе основной команды киевского Динамо выступал с 2005 по 2013 годы, после чего ушел в Газиантепспор. Позже в его карьере были Хайдук, РНК Сплит, Конкордия, Кишварда и Динамо Брест.